موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

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يستعد فريق برشلونة حاليًا لمواجهة نادي إلتشي ضمن مباريات الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين ببطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وسيواجه، البارشا فريق إلتشي بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

ميسي يُحقق أرقامًا خرافية

وفي وقت سابق حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، أرقامًا خرافية، وذلك أثناء مشاركته بمباراة قادش التي أُقيمت في الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي للبارشا عبر “تويتر” أن ميسي تخطى عدد مشاركات اللاعب السابق تشافي هيرنانديز مع الفريق الكتالوني، بواقع 506 مشاركات لميسي مع البارشا.

كما نجح ميسي في أن يُسجل أول أهدافه في شباك قادش ليكون الأخير الفريق رقم 38 في الدوري الإسباني، الذي يُسجل النجم الأرجنتيني في شباكه.

كذلك تساوى ميسي في عدد الأهداف في الدوري الإسباني مع المتصدر، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، حيث سجل كل منهما 16 هدفًا.

وكان ميسي سجل الهدف الأول في شباك قادش بالدقيقة الـ32 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب أليخاندرو فيرنانديز لفريق قادش بالدقيقة التسعين من ركلة جزاء أيضًا.

برشلونة في المرتبة الثالثة

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بعد التعادل مع قادش.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي تفوق على برشلونة برباعية لهدف يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة نادي موناكو أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

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