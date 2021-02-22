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موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني
بعد التعادل مع قادش

موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

2021/02/22
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني جانب من المباراة - المصدر @FCBarcelona
المواطن - محمد سمعه

العناوين الفرعية
1 ميسي يُحقق أرقامًا خرافية
2 برشلونة في المرتبة الثالثة

يستعد فريق برشلونة حاليًا لمواجهة نادي إلتشي ضمن مباريات الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين ببطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وسيواجه، البارشا فريق إلتشي بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

ميسي يُحقق أرقامًا خرافية

وفي وقت سابق حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، أرقامًا خرافية، وذلك أثناء مشاركته بمباراة قادش التي أُقيمت في الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي للبارشا عبر “تويتر” أن ميسي تخطى عدد مشاركات اللاعب السابق تشافي هيرنانديز مع الفريق الكتالوني، بواقع 506 مشاركات لميسي مع البارشا.

كما نجح ميسي في أن يُسجل أول أهدافه في شباك قادش ليكون الأخير الفريق رقم 38 في الدوري الإسباني، الذي يُسجل النجم الأرجنتيني في شباكه.

كذلك تساوى ميسي في عدد الأهداف في الدوري الإسباني مع المتصدر، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، حيث سجل كل منهما 16 هدفًا.

وكان ميسي سجل الهدف الأول في شباك قادش بالدقيقة الـ32 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب أليخاندرو فيرنانديز لفريق قادش بالدقيقة التسعين من ركلة جزاء أيضًا.

برشلونة وقادش
المصدر – @FCBarcelona

برشلونة في المرتبة الثالثة

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بعد التعادل مع قادش.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي تفوق على برشلونة برباعية لهدف يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة نادي موناكو أمس الأحد في الدوري الفرنسي.


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