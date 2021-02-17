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موعد مباراتي دوري أبطال أوروبا اليوم
في ذهاب الدور ثمن النهائي

موعد مباراتي دوري أبطال أوروبا اليوم

2021/02/17
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد مباراتي دوري أبطال أوروبا اليوم لاعبو يوفنتوس - المصدر @juventusfc
المواطن - مروة نبيل
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1 موعد مباراتي اليوم
2 مباريات دوري أبطال أوروبا

تنتظر الجماهير في جميع أنحاء العالم استكمال مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 بمواجهتين قويتين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي.

موعد مباراتي اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا على بورتو عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ويطمح اليوفي لتحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير بعد تذبذب مستواه محليًا، فيما يسعى الفريق البرتغالي لخطف الثلاث نقاط.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نظيره بوروسيا دورتموند عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ويُقدم الفريق الإسباني مستوى مميزًا خلال الفترة الأخيرة، فيما يسير الفريق الألماني بشكل لافت خاصة على الصعيد الهجومي بقيادة هالاند.

 

مباريات دوري ابطال اوروبا
مباريات اليوم – المصدر @ChampionsLeague

مباريات دوري أبطال أوروبا

وكانت مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 قد اُستأنفت، أمس الثلاثاء، بعد فترة طويلة من الغياب، بمواجهتي لايبزيج ضد ليفربول، وبرشلونة مع باريس سان جيرمان، والتي شهدت تحقيق مفاجأة كبرى بسقوط البارشا.

ولعب برشلونة ضد باريس سان جيرمان على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الباريسي للفوز بنتيجة 4/1، وسط تألق لافت من كيليان مبابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برشلونة ضد باريس سان جيرمان
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

وأُقيمت مباراة لايبزيج ضد ليفربول على ملعب “بوشكاش أرينا”، لمنع السلطات الألمانية دخول القادمين من بريطانيا إلى أراضيها، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونجح الريدز في استعادة بريقه وفاز بثنائية دون رد.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

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