موعد وتاريخ صدور هواتف أيفون 13 الجديدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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بعد صدور أيفون 12 خلال الفترة الماضية، تسعى شركة أبل لإصدار أيفون 13، وبدأت التسريبات في تحديد المواعيد التي يمكن أن يتم طرح الهاتف بها، حسبما ذكر موقع cnet.

موعد صدور أيفون 13:

ومن المتوقع صدور أربعة إصدارات من الهاتف الجديد: أيفون 13، أيفون 13 ميني، أيفون 13 برو، أيفون 13 برو ماكس، ولم تلمح أبل بعد في أي تاريخ سيتم إطلاق الإصدارات الجديدة.

ويمكن أن تعلن أبل عن الهواتف الجديدة في سبتمبر من العام الحالي، وعادةً ما تعقد أبل أحداثها أيام الثلاثاء أو الأربعاء، وعادةً ما يتم تحديد تواريخ إصدار أيفون بعد أسبوع ونصف تقريبًا من إعلان أبل عن الأجهزة الجديدة، وعادةً ما يتم إصدار أجهزة أبل الجديدة يوم الجمعة، في الأسبوع الثالث تقريبًا من شهر سبتمبر.

ومن الممكن أن تعلن أبل عن الهواتف الجديدة في 8 سبتمبر المقبل، وسيتم إطلاق الهواتف الجديدة في الأسواق في 17 من نفس الشهر.

مميزات أيفون 13:

ومن المتوقع أن تتميز جميع الإصدارات القادمة من هاتف أيفون 13 الأربعة بعدسة كاميرا فائقة الاتساع، مع فتحة عدسة ƒ / 1.8 أوسع، مقارنة بـƒ / 2.4 طرازات أيفون 12، وستسمح الفتحة الأوسع بمرور المزيد من الضوء عبر العدسة، مع الانتقال من فتحة ƒ / 2.4 إلى ƒ / 1.8، وهذا من المحتمل أن يؤدي إلى تحسين أداء الإضاءة المنخفضة بشكل كبير عند التصوير في وضع Ultra Wide على طرازات أيفون 13.

ومن المتوقع أن تلتزم شركة أبل بنفس أحجام العرض وإعدادات الكاميرا لمجموعة أيفون 13، بما في ذلك طرازات 5.4 بوصة و6.1 بوصة بكاميرات مزدوجة العدسة و6.1 بوصة و6.7 بوصة مع كاميرات ثلاثية العدسات.

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