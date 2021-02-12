موقف مُشابه يجمع بين مدربي النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

يمر المدربان الكرواتي ألين هورفات، والإسباني كارلوس هيرنانديز مدربي النصر والشباب، بموقف مُشابه جعلهما مدربين لكبيري الرياض، قبل مواجهتهما غدًا السبت.

وكان هورفات تولى تدريب النصر بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في ديسمبر الماضي، وهو نفس الأمر الذي حدث مع هيرنانديز الذي تولى تدريب الشباب بعد إقالة البرتغالي كايشينا.

ميزة أساسية مشتركة بين هورفات وهيرنانديز:

ويملك المدربان ميزة أساسية، وهي قيادة الفريقين لتحقيق نتائج إيجابية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق النصر مع هورفات 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري وتعادل الفريق في مباراتين، بينما حقق الشباب مع الإسباني هيرنانديز 5 انتصارات في آخر 6 مباريات بالدوري، وتعادل الفريق في مباراة.

كما نجح النصر مع المدرب هورفات في التتويج بلقب السوبر السعودي على حساب الهلال بثلاثية دون مقابل يوم 30 يناير الماضي.

من ناحية أخرى، سيفقد الفريق الكروي الأول بـ النصر، لاعبين في مباراة الشباب، المقرر إقامتها غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعبان يغيبان عن مباراة النصر والشباب:

وذكر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة أن العالمي سيغيب عنه كل من عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد بسبب الإصابات التي تعرضا لها مسبقًا.

موعد مباراة النصر والشباب:

وستنطلق المباراة غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً على ملعب “مرسول بارك” في الرياض معقل النصر.







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