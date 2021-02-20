ميركل: سنعمل على إحياء المفاوضات بشأن النووي الإيراني

المواطن - متابعة

بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده مستعدة للعودة فورًا عن الخطوات السابقة التي اتخذتها في حال تم سحب العقوبات الأمريكية، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل، أن برلين ستعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ميركل تحدثت مع روحاني:

وقالت، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة: إنها تحدثت مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قبل أيام.

وأضافت أنها تأمل في أن تكون هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني، وأنها ستعمل مع إيران عن كثب، بحسب “العربية”.

الاتفاق النووي:

يذكر أن المستشارة الألمانية أبلغت روحاني، الأربعاء الماضي، أن على إيران أن تبعث رسائل إيجابية لزيادة فرص العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإنهاء المواجهة مع القوى الغربية.

وقال المتحدث باسم مريكل، ستيفن سيبرت: إن المستشارة الألمانية أبلغت روحاني أنها قلقة بخصوص انتهاك طهران لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة إليه إذا أوقفت إيران أنشطتها النووية.

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