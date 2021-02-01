ميلويفيتش: ما يحدث صعب عليّ وأطالب الجماهير بالصبر

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش إحباطه بعد تعادل فريقه الأهلي ضد الباطن، رغم تقدم الراقي مرتين في النتيجة، مطالبًا الجماهير بالصبر.

ميلويفيتش محبط من التعادل:

وتحدث ميلويفيتش بعد مباراة الأهلي ضد الباطن قائلًا: “لا أعلم إذا كنت غاضب من النتيجة أم لا، ما يحدث صعب علي، ولا أعلم ماذا أقول.. أنا متعب جدًّا وسوف أقاتل حتى لو كنت وحيدًا، مع طاقمي الفني واللاعبين”.

وتابع المدير الفني الصربي تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “أنا مدرب محترف، ممكن أغادر النادي اليوم أو غدًا أو في أي وقت، أطلب من الجماهير دعم النادي، وأعدهم أنني سأقاتل دائمًا مع اللاعبين”.

الأهلي يتعادل ضد الباطن:

واحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة الأهلي ضد الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بنتيجة 2/ 2.

وأحرز ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي وسلمان المؤشر من ركلة جزاء في الدقيقتين 11 و28، وتألق صالح آل عباس وسجل هدفي الباطن عند الدقيقتين 16 و43.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ميلويفيتش رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل الباطن إلى النقطة 17 في المركز الـ13.

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