ميليشيا الحوثي تقود أكبر عملية استغلال للأطفال في القتال بالتاريخ

المواطن - متابعة

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بقيادة أكبر عملية استغلال للأطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.

وأضاف في تصريح لوكالة “سبأ”: “نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم بعد أن غسلت أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة إلى محارق مفتوحة في جبهات القتال”.

ميليشيا الحوثي تستغل الأطفال:

وأضاف: “ميليشيا الحوثي تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الأخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم”.

مطالب بتدخل المجتمع الدولي:

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، بـ”إدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها الجماعة بحق الطفولة في اليمن”.

ودعا الوزير اليمني إلى “الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم”.

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