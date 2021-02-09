نائب أمير جازان يسلم عددًا من مستفيدي سكني وحداتهم

المواطن - واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، لعدد من مستفيدي سكني مفاتيح الدفعة الثانية من وحدات مشروع الفلل الجاهزة بضاحية الملك عبدالله بمدينة جيزان.

مشاريع سكني في جازان

واستمع سموه لشرح من مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي عن مشاريع الوزارة التي تنفذ ضمن مبادرات برنامج الإسكان بالمنطقة ، لتمكين الأهالي من تملك المسكن المناسب ، من خلال شراء الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد أو الأراضي أو البناء الذاتي أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة .

أهمية مشروعات الإسكان

وأكد سموه أهمية مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية في توفير الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر ، ورفع جودة حياة أفرادها، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

حضر التسليم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر.







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