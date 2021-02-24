نائب مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية

المواطن - الرياض

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نيابة عن مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى رعى نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع حفل تخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية السابع لخريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين وخريجي بكالوريوس العلوم الأمنية وخريجي البرنامج الأكاديمي الأمني للعام الدراسي 1441-1442هـ من كلية الملك فهد الأمنية المعينين في قطاع الجوازات.

دعم وتأهيل الكادر البشري في الجوازات

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير المعهد العقيد سعيد بن فايز الأسمري كلمة المعهد رحّب في بدايتها بالنائب والضيوف الكرام وأشار بأن هذه الرعاية تأكيد على أن قيادة القطاع بقدر دعمها لاستخدام التقنية لم تهمل الكادر البشري المدرب المليء بالحيوية والنشاط وهو ما يأتي في أول اهتمامات مدير عام الجوازات.

كما أوضح العقيد الأسمري في كلمته أن عدد الضباط الخريجين (87) خريجًا من الضباط، قد تلقوا العديد من المعارف والعلوم النظرية والعملية على أنظمة الجوازات الآلية المطورة كنظام الوافدين المطور ونظام الحدود والأجانب المطور وأيضًا تم تدريبهم على كشف أساليب التزوير وعلى جهاز عين الصقر ( المطوّر ) وأيضًا مع التوجيه بحسن التعامل مع الجمهور، إضافة إلى تطبيقهم العملي في المديرية العامة للجوازات وجوازات الرياض ومعهد الجوازات.

تلا ذلك كلمة الخريجين التي تضمنت شكر النائب على رعايته حفل تخرجهم بعدها تم عرض فيديو مرئي عن الأنشطة والبرامج التي تلقوها أثناء الدورة وأيضًا مساهماتهم في أنشطة المعهد.

أوائل الخريجين

بعد ذلك أعلنت النتيجة العامة للدبلوم وأسماء الخريجين الأوائل وجاءت على النحو التالي:

المركز الأول الخريج: بدر بن سعيد الأحمري.

المركز الثاني الخريج: عبدالله بن عبدالعزيز النعيم.

المركز الثالث الخريج: عبدالعزيز بن طارق المعشوق.

وقدم مدير المعهد العقيد سعيد بن فايز الأسمري هدية تذكارية لنائب مدير عام الجوازات وشكره على رعايته هذا الحفل.

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