نادي النجم الأحمر الصربي يعتذر لـ إبراهيموفيتش بعد الإساءات العنصرية

المواطن - محمد سمعه

تقدم فريق النجم الأحمر الصربي باعتذار رسمي للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي، وذلك بعد أن تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة الفريقين أول أمس الخميس بـ الدوري الأوروبي.

النادي الصربي يعتذر لنجم ميلان:

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لبعض من جماهير النجم الأحمر وهي تُوجه إساءات عنصرية للاعب السويدي.

وأصدر النادي بيان رسمي أكد فيه اعتذاره للاعب السويدي على الإساءات المواجهة له، مضيفًا أن نادي النجم الأحمر سعى لتنظيم المباراة على أكمل وجه.

يذكر أن الروسونيري سيواجه جاره إنتر ميلان غدًا الأحد ضمن مباريات الدوري الإيطالي، حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة.

وأتى هذا الهجوم، ردًّا على تقارير إعلامية كانت ذكرت أن إبراهيموفيتش وجه إساءات عنصرية لـ لوكاكو لاعب إنتر ميلان خلال مباراة الفريقين في كأس إيطاليا خلال الفترة الماضية.

وبعد هذه الواقعة، كتب إبراهيموفيتش عبر “تويتر” ردًّا على الحادثة: “في عالم إبراهيموفيتش لا يوجد مكانًا لكلمة عنصرية”.

تفاصيل خلاف إبراهيموفيتش ولوكاكو:

وكشفت شبكة BBC تفاصيل الخلاف بين اللاعب السويدي والمهاجم البلجيكي، حيث تصادم كل منهما بعد أن لامس كل منهما رأس الآخر، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه كلا المهاجمين.

وبعد نهاية الشوط الأول، ظهر لوكاكو وهو غاضب حتى حاول زملاؤه في إنتر ميلان تهدئته، خاصة أنه كان يحاول الدخول في عراك مع اللاعب السويدي.

وأضافت الشبكة البريطانية أن النجم السويدي وجه كلمات عنصرية وإهانة للاعب إنتر ميلان مما جعل الأخير يغضب، وأشار إبراهيموفيتش إلى أن كلمة الشعوذة المقصودة هي تعود لحادثة قديمة حدثت للاعب البلجيكي أثناء تجديده لعقده مع ناديه الأسبق إيفرتون الإنجليزي.

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