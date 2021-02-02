نادي النصر يرفض طلب مختار علي

المواطن - مروة نبيل

تمسكت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باستمرار مختار علي مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

نادي النصر يتمسك باستمرار مختار

وتقدم مختار علي بطلب إلى إدارة نادي النصر من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي ستنتهي يوم الأحد المقبل، إلا أن المسؤولين رفضوا فكرة الاستغناء عنه على سبيل الإعارة، مفضلين استمراره.

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن مختار طلب الرحيل بعد خروجه من قائمة الفريق الأساسية في المباريات الماضية، بجانب امتلاك وكيل أعماله، المغربي مهدي زودحية لعرض إعارة من أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفت المصدر إلى أن مختار يرغب في المشاركة كأساسي سواء في نادي النصر أو أي فريق آخر، لضمان التواجد باستمرار مع المنتخب السعودي الأول والأولمبي، ولكن الإدارة رفضت طلبه لحاجة الفريق لخدماته خاصة في دوري أبطال آسيا.

ويتواجد نادي النصر في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر انطلاقها شهر أبريل المقبل، والتي تضم أندية، السد القطري والوحدات الأردني، بجانب المتأهل من مباراة العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

النصر هذا الموسم

وبدأ نادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمستوى مخيب للآمال قبل أن ينتفض في الجولات الأخيرة، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.

ونجح في التتويج بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بثلاثية دون رد، ليكون أول فريق يحصد البطولة مرتين على التوالي بعد حسمه النسخة الماضية على حساب التعاون.







شارك الخبر