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نادي النصر يرفض طلب مختار علي
رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية

نادي النصر يرفض طلب مختار علي

2021/02/02
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نادي النصر يرفض طلب مختار علي مختار علي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 نادي النصر يتمسك باستمرار مختار
1.1 النصر هذا الموسم

تمسكت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باستمرار مختار علي مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

نادي النصر يتمسك باستمرار مختار

وتقدم مختار علي بطلب إلى إدارة نادي النصر من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي ستنتهي يوم الأحد المقبل، إلا أن المسؤولين رفضوا فكرة الاستغناء عنه على سبيل الإعارة، مفضلين استمراره.

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن مختار طلب الرحيل بعد خروجه من قائمة الفريق الأساسية في المباريات الماضية، بجانب امتلاك وكيل أعماله، المغربي مهدي زودحية لعرض إعارة من أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مختار علي لاعب النصر
مختار علي

ولفت المصدر إلى أن مختار يرغب في المشاركة كأساسي سواء في نادي النصر أو أي فريق آخر، لضمان التواجد باستمرار مع المنتخب السعودي الأول والأولمبي، ولكن الإدارة رفضت طلبه لحاجة الفريق لخدماته خاصة في دوري أبطال آسيا.

ويتواجد نادي النصر في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر انطلاقها شهر أبريل المقبل، والتي تضم أندية، السد القطري والوحدات الأردني، بجانب المتأهل من مباراة العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

 

النصر
فريق النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر هذا الموسم

وبدأ نادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمستوى مخيب للآمال قبل أن ينتفض في الجولات الأخيرة، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.

ونجح في التتويج بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بثلاثية دون رد، ليكون أول فريق يحصد البطولة مرتين على التوالي بعد حسمه النسخة الماضية على حساب التعاون.

نادي النصر السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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