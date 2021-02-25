نبأ سار بشأن لقاح فايزر

المواطن - متابعة

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أظهرت أول دراسة كبيرة في عالم الواقع للقاح شركة فايزر/بيونتيك أن اللقاح فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19، في لحظة يمكن أن تكون فارقة بالنسبة لبلدان تتوق لإنهاء إجراءات العزل والإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد.

فعالية كبيرة:

وجاءت معظم البيانات عن فاعلية اللقاح ضد كوفيد-19 حتى الآن من تجارب سريرية أجريت في ظروف محكومة، مما يبقي على قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بكيفية ترجمة نتائج هذه التجارب على أرض الواقع.

وأظهر البحث أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر قلل الحالات التي تظهر عليها أعراض كوفيد-19 وذلك بنسبة 94 بالمئة في جميع الفئات العمرية، كما قلل حالات الإصابة الشديدة بنفس النسبة تقريبًا.

كما أظهرت الدراسة التي أجريت على 1.2 مليون شخص أن تلقي جرعة واحدة كان فعالاً بنسبة 57 بالمئة في الحماية من حالات العدوى بعد أسبوعين، حسبما جاء في التقرير المنشور في مجلة نيو إنغلاند للطب أمس الأربعاء.

فعال لكل الأعمار:

وكانت نتائج الدراسة التي أجريت لصالح معهد كلاليت للأبحاث قريبة من نتائج تجارب سريرية أجريت العام الماضي ووجدت أن تلقي جرعتين من اللقاح فعال بنسبة 95 بالمئة.

وقال ران باليسير معد الدراسة الرئيسي في حديث لرويترز “فوجئنا بالنتيجة لأننا كنا نتوقع ألا نحصل في عالم الواقع، حيث يتعذر الحفاظ التام على نمط البرودة وحيث الناس أكبر عمرا وأشد مرضا، على

نتائج جيدة كتلك التي حصلنا عليها من التجارب السريرية المحكومة… لكننا نجحنا ونجح اللقاح بشكل جيد على أرض الواقع”.

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