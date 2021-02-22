نبيل خوجة أمينًا عامًا لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن صدور أمر ملكي بتعيين نبيل خوجة في منصب الأمين العام للهيئة.

مهام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية

يذكر أن الهيئة أنشئت في العام 2010 بموجب أمر ملكي لتتولى الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إداريًا وماليًا، بالإضافة إلى وضع البنية التنظيمية وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية.

وفي العام 2019 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعديل تنظيم الهيئة وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وذلك بهدف العمل على توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق كذلك أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

شارك الخبر







شارك الخبر