نتائج اليوم الأول من منافسات كأس السعودية

المواطن - محمد سمعه

اختُتمت فعاليات اليوم الأول من منافسات كأس السعودية العالمي للخيل، وذلك بعد حصول الخيال الأيرلندي شين فولي على لقب بطولة تحدي الخيالة الدوليين 2021 بعد أن فاز بشوطين.

تألق لافت للخيال السعودي عادل الفريدي:

وحقق الخيال السعودي عادل الفريدي الفوز في 4 أشواط كما حقق المركز الثاني في الشوط الثالث ببطولة التحدي في كأس السعودية، متفوقًا على الخيال الأمريكي المخضرم مايك سميث الذي نجح في تحقيق فوز واحد مع الجواد “مرتجح” ليكون ثالث الفائزين بحسب قناة “العربية”.

وذهبت جائزة الشوط السعودي الدولي “تكافؤ” المقدرة بـ 500 ألف دولار على مسافة 2100 متر للكويت مع الحصان “بيتروس” بقيادة الخيال وجبرتو راموس.

وانطلقت أشواط التحدي للخيالة الدوليين بالشوط الثالث وكان البطل هو الحصان “مرتجح” الذي يملكه الأمير فيصل بن خالد، حيث قدم شوطًا متميزًا بسبب قيادته للخيل منذ البداية وبسبب قيادة الخيال المتألق مايك سميث وحتى النهاية، حيث ابتعد عن أقرب منافسيه وهم نجام وريادي.

وظهر الحصان إمبلم ستار لإسطبل البيرق بالشوط الرابع، في تحدي الخيالة الدوليين بقيادة الخيال الأيرلندي شين فولي حيث قفز بالحصان قاطعًا مسافة قدرها 1600 كيلو متر في مدة زمنية قدرها دقيقة و39 ثانية.

أما الفرس “متوارية” ففازت بالشوط السادس في التحدي لمالكه ماجد البقمي ومدربه غيث الغيث، مع قيادة الخيال شين فولي.

ظبي الحماد يُبدع باليوم الأول لـ كأس السعودية:

وتمكن فرس “ظبي الحماد” لمالكه الأمير فيصل بن خالد وفارسه السعودي عادل الفريدي من تحقيق الفوز بالأمتار الأخيرة في الشوط السابع لتحدي الخيالة الدوليين تاركًا الوصافة للمهر “مبطن”.

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