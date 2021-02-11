نتائج مواجهات ديربي جدة بالدور الثاني من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المنافسة القوية على المراكز المتقدمة.

الأهلي والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الأهلي والاتحاد عند الساعة 8:20 مساء اليوم، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

نتائج مواجهات ديربي جدة في الدور الثاني

وكشف حساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج مواجهات ديربي جدة عندما يلتقيان في الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعبا 12 مباراة، شهدت تفوقًا للراقي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل 3 انتصارات لصالح الاتحاد، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات بين الفريقين في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، لعب الأهلي والاتحاد 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويتفوق الراقي في ديربي جدة بـ11 فوزًا، ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهات الفريقين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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