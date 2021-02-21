نجاة وزير داخلية الوفاق الليبي من محاولة اغتيال

المواطن - متابعة

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نجا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال نفذتها مجموعات مسلحة أثناء مروره بجنزور غربي طرابلس.

تفاصيل محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبي

وقالت قناة ليبيا 24 نقلًا عن مصادر صحفية إن محاولة اغتيال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق – غير المعتمدة – فتحي باشاغا أسفرت عن إصابة أحد مرافقيه ومقتل أحد المهاجمين والقبض على شخصين آخرين.

وبحسب التفاصيل المتاحة حتى الآن فقد اعترضت مركبة موكب باشاغا وبدأت إطلاق النار، لكن القوة المكلفة بحماية الوزير ردت على إطلاق النار وتمكنت من قتل أحد منفذي الجريمة.

الحكومة الجديدة تناقش الترتيبات

من جهة أخرى أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وعضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني عقدوا أول اجتماع لهم بعد انتخابهم في ملتقي الحوار السياسي في جينيف. وأفادت مصادر بأن الاجتماع ناقش رؤية السلطة التنفيذية الجديدة في توحيد البلاد ومناقشة اختياراتها لأعضاء الحكومة الجديدة المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا.

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