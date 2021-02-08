نجاح عملية سلمان الفرج الجراحية ويعود الخميس المقبل

المواطن - محمد سمعه

أعلن الهلال قبل قليل عن نجاح عملية جراحية أجراها سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول في مفصل القدم تكللت بالنجاح.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن الفرج سوف يعود يوم الخميس المقبل إلى الرياض بعد نجاح العملية الجراحية.

وكان الفرج غادر السعودية أمس الأحد من أجل إجراء فحوصات طبية على قدمه اليمنى المصابة لتحديد مصيره إذا ما كان سيجري عملية جراحية من عدمه بالفترة المقبلة.

الفرج خارج حسابات لوشيسكو

وبالتالي فإن المدرب رازفان لوشيسكو سيُخرج الفرج نهائيًا من حساباته بالموسم الحالي كون اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي.

سلمان الفرج ينفي اعتذار بيتروس ولاعب النصر يرد

وكان سلمان الفرج رد قبل سفره خارج السعودية على جزئية إذا ما كان بيتروس لاعب النصر اعتذر له بعد إصابته في لقاء السوبر السعودي، ليؤكد الفرج أن لاعب النصر لم يعتذر له.

بينما رد بيتروس أنه اعتذر للفرج عن طريق رسالة واتساب أرسلها له عقب نهاية المباراة.

يذكر أن نادي الهلال سيواجه غدًا الثلاثاء فريق العين في الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى الأزرق للفوز، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 33 والصعود للمركز الثاني بجدول الترتيب على حساب الأهلي.







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