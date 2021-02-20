نجما النصر يُعززان صفوف الفريق قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

استعاد الفريق الكروي الأول بـ النصر، 2 من نجومه في التدريبات التي أُجريت مساء اليوم السبت، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن ثنائي العالمي سلطان الغنام وعبدالله الخيبري شاركا في التدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهة الهلال بعد شفائهما من الإصابة.

آخر تطورات إصابة أمرابط:

من ناحية أخرى، كشفت تقارير إعلامية، آخر تطورات إصابة النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد الجدي مراسل برنامج “صدى الملاعب” على قناة MBC عبر حسابه في “تويتر” أن النجم المغربي خضع خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي في ظل غيابه عن لقاء القادسية بالجولة الـ19؛ وذلك بسبب شعوره بـ آلام عضلية تحامل عليها سابقًا.

وأكد الجدي على أنه يُجرى حاليًّا تجهيز اللاعب المغربي لمواجهة الهلال بشكل تام.

النصر يُعاني من تراجع النتائج:

وكان العالمي خسر من القادسية بهدف دون رد في الجولة الـ19، حيث تراجع الفريق من المركز السابع للتاسع في جدول الترتيب، مما جعل الكثير من جماهير النصر تُطالب باستقالة صفوان السويكت من رئاسة النادي.

وفاز العالمي بلقب السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي على حساب الهلال بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

شارك الخبر







شارك الخبر