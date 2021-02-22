نجم ريال مدريد يُلمح لاقتراب ألابا

المواطن - محمد سمعه

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ألمح اللاعب الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني، لاقتراب زميله النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني من الانضمام للفريق الملكي.

ريال مدريد يقترب من ضم ألابا كصفقة حرة

وسينتهي عقد دافيد ألابا مع البايرن، بنهاية موسم 2020/2021، حيث يرغب الريال في التعاقد معه كصفقة انتقال حر، ودون دفع أي مقابل مادي للفريق الألماني.

وأكد كروس خلال تصريح له في صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية أنه يتمنى قدوم ألابا للريال، مضيفًا أنه متشوق للعب معه، كما كان الثنائي متواجدًا في البايرن قبل 7 سنوات من الآن.

وأشار نجم ريال مدريد إلى أنه لا يعرف حتى الآن فيما يُفكر ألابا حول مصيره.

يذكر أن ألابا كان تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الألماني والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي وكأس ألمانيا مع البايرن خلال عام 2020، ورفض مؤخرًا فكرة تجديد العقد مع الفريق البافاري.

يُذكر أن فريق ريال مدريد كان حقق الفوز بصعوبة بالغة على نادي بلد الوليد بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة الريال وأتالانتا

ويستعد الريال بعد غد لمواجهة نادي أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أكد الفرنسي زيدان مدرب الريال على أن مواطنه كريم بنزيمة قد لا يشارك في اللقاء بسبب الإصابة.

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