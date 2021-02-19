نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن يوهان كاباي نجم منتخب فرنسا اعتزاله لعبة كرة القدم بصورة نهائية، اليوم الجمعة، وذلك بعد مسيرة دامت لـ 17 سنة.

وقال كاباي عبر حسابه في “تويتر”: إنه اعتزل كرة القدم بعد مشوار حافل موجهًا الشكر لكل الأندية التي ارتدى قمصانها.

وسبق للاعب الفرنسي المخضرم اللعب في صفوف أندية ليل وباريس سان جيرمان وسانت إيتيان الفرنسي كما لعب من قبل مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وكريستال بالاس الإنجليزي.

مسيرة كاباي نجم منتخب فرنسا السابق:

وقرر نجم منتخب فرنسا السابق، اعتزال كرة القدم بعدما لم يجد أي ناد ينضم له منذ صيف 2020 بعد رحيله عن فريق سانت إيتيان.

تجربة وحيدة بالوطن العربي لـ كاباي:

جدير بالذكر أن كاباي خاض تجربة وحيدة في الوطن العربي، حيث ارتدى قميص نادي النصر الإماراتي خلال موسم 2018/ 2019.

يذكر أن كاباي سبق له الفوز بلقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب الفرنسي تحت 19 عامًا بعام 2005، كما فاز بلقبي الدوري والكأس في فرنسا مع نادي ليل، وحصد لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة للمحترفين بفرنسا مع باريس سان جيرمان.

ولعب كاباي من قبل مع منتخب فرنسا خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2016، حيث شارك في بطولة أمم أوروبا 2016 التي أُقيمت في فرنسا.

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