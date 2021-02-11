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نزاهة تحقق مع 411 متهمًا وإيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا
نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر

نزاهة تحقق مع 411 متهمًا وإيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا

2021/02/11
الساعة 1:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نزاهة تحقق مع 411 متهمًا وإيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 نزاهة تحقق مع 411 متهمًا:
2 تلقي بلاغات مكافحة الفساد:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)  مباشرة عددٍ من القضايا الجنائية والإدارية، وذلك بعد تنفيذ 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1447هـ.

نزاهة تحقق مع 411 متهمًا:

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إنها حققت مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، كما تم إيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا بسبب العديد من القضايا المتنوعة.

تلقي بلاغات مكافحة الفساد: 

ودعت الهيئة لحماية المال العام والحفاظ عليه عن المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:
الهاتف المجاني: 980
الموقع الإلكتروني: هنا
البريد الإلكتروني: nazaha.gov.sa @980
الفاكس: 0114420057


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