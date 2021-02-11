نصائح لـ زراعة الفواكه في حدائق المنزل

المواطن - محمد داوود- جدة

يمتلك البعض مساحات كبيرة خالية داخل منزله يمكن الاستفادة منها في زراعة الفواكه، وفي هذا الإطار يقدم المهندس الزراعي مدحت عبدالمنان بعض النصائح الهامة قبل الشروع في تلك المهمة.

تحديد نوعية الثمار:

وقال المهندس الزراعي عبدالمنان، إنه في البداية لا بد في البداية إعداد خطة عمل من خلال تحديد المساحات المرغوب في زراعتها حتى يتم شغلها بالأتربة أو صناديق الزراعة، وتحديد نوعية الثمار المرغوب زراعتها بما يتوافق مع الأجواء، إذ يمكن الاستعانة ببيوت الخبرة الزراعية لمعرفة أفضل أنواع الفواكه المناسبة التي يمكن زراعتها منزليًا، ومعرفة نوع التربة والأسمدة العضوية والألياف الخاصة التي تحافظ على رطوبة التربة.

زراعة الفواكه في المنزل:

وأشار إلى أن هناك بعض الفواكه التي يمكن زراعتها في المنزل وهي:

⁃ الفراولة، إذ إنه يمكن من خلال أي مشتل زراعي الحصول على البذور والأسمدة التي تحتاج إليها التربة الخاصة بها لضمان إمداد وفير من الفراولة.

⁃ التفاح، إذ يمكن شراء شجيرة تفاح صغيرة من أقرب مشتل زراعي، لا سيّما أنها من أنواع الأشجار التي تناسب كل أحجام الحدائق، فأشجار التفاح تسمح بزراعة 3 أنواع مختلفة من التفاح على نفس الشجرة.

⁃ الأفوكادو، وقبل زرع بذوره في التربة، يجب إعداد الشتلات، كما يجب أن تغطي المياه حوالي بوصة من البذور، مع تجنب أشعة الشمس المباشرة لمدة 2-6 أسابيع حتى تظهر الجذور.

⁃ التوت الأحمر الذي يعد من أفضل أنواع الفواكه التي يمكن زراعتها في حاوية تربة حمضية وماء صنبور لسقيه.

⁃ التين البرشومي والذي يعد من أنواع الفواكه سهلة الزراعة، ولكنه من الفواكه التي تحتاج إلى الصبر إذ يحتاج التين لمدة لا تقل عن عامين للاستمتاع بطعمه اللذيذ.

⁃ الأناناس ويمكن الحصول على الجزء العلوي المقطوع من الأناناس وزرعه لتنمو منه ثمرة جديدة.

⁃ المانجو، وهي من الفاكهة الاستوائية التي تحتاج إلى الماء والشمس القوية لكي تثمر، لذلك يمكن زراعتها خارج المنزل، بشرط أن يكون مزودًا بفتحات لتصريف المياه الزائدة، وإذا لم تتوفر شجيرات المانجو في المشتل، فيمكن زراعة بذرة ثمرة المانجو الكبيرة.

⁃ اليوسفي، وهو نوع من الفواكه الحمضية اللذيذة والجيدة جدًا للزراعة المنزلية لأنه يعطي المنزل رائحة ذكية وشكلًا جماليًا رائعًا، ويفضل أن تزرع الشجرة في مكان مشمس ذي رطوبة مرتفعة.

تحديد نوعية السلات:

وأكد المهندس الزراعي عبدالمنان أنه يمكن بجانب الفواكه السابقة زراعة البرتقال، والبرقوق والكرز، وكل ذلك يتوقف على طبيعة الموسم والمناخ، لذا ينصح الاستعانة بالمختصين لتحديد نوعية سلات الزراعة الفخارية أو البلاستيكية أو الأماكن المخصصة لـ زراعة الفواكه داخل المنزل، بجانب إعداد التراب والأسمدة وغير ذلك من المستلزمات الزراعية والبذور وتوصيلات المياه.

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