نصائح من رئيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذه أسباب تعثر المشروعات

المواطن - الرياض

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أكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المالكي، أن الخوف من الفشل يعوق الاستثمار، وهو ثقافة مجتمع يجب أن يتم تجاوزها.

الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أ. #محمد_المالكي:

هذا هو الشريك الأسوأ لمشرعك التجاري.. ابتعد عنه!#تمويل_المنشآت_الصغيرة_في_الصورة pic.twitter.com/KjPjWbYmNw — في الصورة (@almodifershow) February 22, 2021

نصائح للمشروعات:

وقال المالكي في تصريحات إلى برنامج “في الصورة”، المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين: لا تبدأ مشروعك بالدّيْن، فكرتك أثمن من مال المستثمر، وابحث عن شريك قبل أن تبحث عن قرض، واغتم الشريك الإستراتيجي.

وتابع أن الكفاءة الإدارية تعتبر من أبرز أسباب تعثر المشروعات، وذلك مثل الحصول على القروض أكثر من الحاجة والمبالغة في المصروفات أو استخدام القرض في غرض آخر غير الذي تم الاتفاق عليه، متابعًا أن من ضمن الأسباب كذلك التوسع غير المدروس، حيث يجب عمل التوسع بشكل مدروس ومحسوب جيدًا؛ لأن رائد الأعمال موارده محدودة.

الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

هذه هي أهم 3 أسباب لتعثر المشروعات الصغيرة.. تجنبها وكن مثل @Salman_J.#تمويل_المنشآت_الصغيرة_في_الصورة@MorniKSA pic.twitter.com/Jt8YYUa7Lz — في الصورة (@almodifershow) February 22, 2021

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