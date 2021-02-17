نصف الأطفال لا يغسلون أيديهم بطريقة صحيحة

المواطن- محمد داوود- جدة

قد يواجه بعض الآباء صعوبة في إقناع أطفالهم الصغار بغسل أيديهم باستمرار، إذ قد ينسى الأطفال ذلك أو يعتبرون غسل اليدين شيئًا مملًا، ما يجعلهم لا يعطون أي أهمية لهذا الجانب في حياتهم اليومية، غير أن انتشار الأمراض المرتبطة بعدم غسل اليدين ولا سيما انتشار فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية قد يحتم على الآباء ضرورة إقناع أطفالهم بأهمية غسل اليدين.

تعليم الأطفال الطريقة الصحيحة

وقال استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف لـ”المواطن” : للأسف بعض الآباء والأمهات ينتهجون طرق وأساليب غير محببة مع أطفالهم الصغار، بل يوبخونهم بطريقة قد تزعجهم للتوجه إلى غسل اليدين، فإن الحديث مع الطفل بطريقة غير هادئة وتوضيح أهمية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة عند ملامسة الأسطح خارج البيت أو عند الرجوع إلى المنزل من الخارج أمر مهم ويشجعه على اتباع هذا السلوك، إذ لوحظ أن نصف الأطفال الصغار يجهلون الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

فرك الأيدي بالصابون

ولفت إلى ضرورة توجيه الصغار بألا تقل عملية غسل اليدين عن 30 ثانية، وأن يتم فرك الأيدي بالصابون باستمرار، وذلك من أجل ضمان التنظيف الشامل، ويجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده وبعد الذهاب إلى دورة المياه، وبعد اللعب، وعقب السعال أو العطس، وحتى بعد مصافحة الآخرين.

مطهرات الأيدي الكحولية

وأكد الدكتور الشريف، لا بد أيضًا تعليم الأطفال على استخدام مطهرات الأيدي المناسبة لهم لاستخدامها في الأماكن التي لا يوجد فيها الماء والصابون على أن يكون استخدامهم لمطهرات الأيدي الكحولية تحت إشراف الوالدين.

شارك الخبر







شارك الخبر