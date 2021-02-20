نصيحة للأطفال: لا تكثروا من الشوكولاتة

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي ، الأطفال من عدم الإفراط في تناول الكاكاو، إذ إن أكثر الحلويات التي تجذب الأطفال هي الشوكولاتات المختلفة لاحتوائها على السكريات، بجانب مادة الكافيين التي تسبب الأرق والعصبية، وتسوس الأسنان.

الشوكولاتة وزيادة دهون الجسم

وبينت أن هناك تقارير صحية أوضحت إن استهلاك الشوكولاتة بكميات كبيرة يسبب زيادة الوزن إذ تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الشوكولاتة مرتبط بزيادة دهون الجسم المركزية، وتحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب محتواها من السكر والدهون ، كما أن زيادة نسبة السكر في معظم أنواع الشوكولاتة يمهد لتسوس الأسنان ، وهناك دراسة تشير إلى معاناة بعض الأشخاص من زيادة في الصداع النصفي عند تناول الشوكولاتة بانتظام بسبب محتوى تيرامين الهستامين والكستناء والفينيل ألانين ، بجانب ذلك فهناك بعض الأدلة على أن الشوكولاتة قد تسبب ضعف بنية العظام وهشاشة العظام.

تقليل نسبة الكوليسترول عند الأطفال

وخلصت الدكتورة البيشي إلى القول، إن كل الأضرار التي ذكرت لا تعني أنه لا توجد فوائد للشوكولاتة، فكل ما هو مطلوب هو الاعتدال في تناول الشكولاتة، فمن الأمور الإيجابية تقليل نسبة الكوليسترول، فقد ثبت أن استهلاك الكاكاو يقلل مستويات الكوليسترول الضار، ويرفع معدلات الكوليسترول الحميد ، مما يحد من خطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية ، بجانب ذلك فإن الشوكولاتة الداكنة زاخرة بالمعادن المفيدة مثل البوتاسيوم والزنك والسيلينيوم، حتى أن قطعة وزنها مائة غرام توفر 67% من الكميات الغذائية المسموحة والموصى بها من الحديد.

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