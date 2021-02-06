نصيحة وليد الفراج لـ الحمدان بعد انتقاله لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي المخضرم وليد الفراج، رسالة مهمة للاعب عبدالله الحمدان نجم الشباب السابق، والمنضم حديثًا لنادي الهلال قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية بالسعودية.

وغرد الفراج قائلًا اليوم السبت: “أنت لايق عليهم وهم لايقين عليك، بس انتبه تخذلهم، الله يوفقك يا رب، أتوقع اللاعب احتياطي أمام العين وأساسي أمام ضمك، والله أعلم”.

لقاء الرائد كان الأخير له:

وفي وقت سابق، ودع عبدالله الحمدان زملاءه في نادي الشباب بالدموع، بعد أن تم استبداله في لقاء الرائد الذي انتهى لمصلحة الشباب بنتيجة 4/ 1، ضمن مباريات الجولة الـ17 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحمدان يودع زملاءه بالدموع:

والتقطت عدسات الكاميرا مصافحة لاعب الليث السابق لزملائه في الشباب وهو يبكي، خاصة أن مباراة الرائد كانت آخر لقاء له مع الشباب قبل الانضمام رسميًّا لنادي الهلال قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية غدًا الأحد.

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية: إن الليث وافق على انتقال مهاجمه للهلال بنصف الموسم الحالي، حيث ستكون مباراة الرائد هي آخر مباراة له مع الليث، ثم سينضم للهلال حيث تم الاتفاق بين إدارة الهلال وإدارة الليث على دفع القيمة المتبقية في عقد اللاعب من قبل الهلال، للحصول على خدمات الحمدان بالفترة الحالية بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.







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