نقل مباراة الاتحاد والقادسية من الخبر إلى الدمام

المواطن - محمد سمعه

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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراة الاتحاد والقادسية بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي أن المباراة ستُنقل من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وجاء قرار النقل بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة.

ومن المقرر إقامة لقاء العميد والقادسية مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

الاتحاد في مواجهة قوية ضد الفيصلي

يذكر أن العميد سيواجه غدًا الثلاثاء فريق الفيصلي، بينما سيلعب القادسية غدًا أيضًا مع نادي الباطن.

وكان الاتحاد هزم التعاون بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة عشرة، بينما فاز القادسية على نادي النصر في الجولة ذاتها بهدف دون رد.

ويحتل العميد، المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، أما القادسية فيتواجد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

حكام مباريات الاثنين دوريًا

ويدير الحكم سلطان الحربي لقاء أبها والرائد ويعاونه كل من هشام الرفاعي وسعد السبيعي بينما سيكون سلطان العكيري حكمًا رابعًا ومحمد القرني حكم فيديو، ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

أما لقاء الوحدة والتعاون فسوف يديره الحكم فيصل البلوي وسيعاونه كل من فهد العمري ومحمد العرمطي وسيكون بندر القحطاني حكمًا رابعًا، ومحمد البريدي حكم الفيديو ومحمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو. وسيدير ماجد الشمراني مباراة الشباب والأهلي وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وبدر الشمراني بينما ممدوح آل شهدان سيكون حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكم فيديو، أما محمد العبكري فسوف يكون مساعدًا لحكم الفيديو في اللقاء.

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