نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن نهاية فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2020/ 2021، والتي شهدت حسم صفقات عديدة في الساعات الأخيرة.

نهاية فترة الانتقالات الشتوية:

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، إلى انتهاء فترة الانتقالات الشتوية رسميًّا، والتي بدأت يوم 11 يناير الماضي واستمرت حتى السابع من فبراير.

وشهدت الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية حسم صفقات عديدة سواء لأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري الدرجة الأولى، حيث سعت الفرق لتدعيم صفوفها أملًا في الظهور بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صفقات نادي الشباب ورحيل الحمدان الأبرز:

وتُعد صفقات نادي الشباب خلال الميركاتو الشتوي هي الأبرز، حيث قامت الإدارة برئاسة خالد البلطان بضم النيجيري الدولي أوديون إيغالو، وعمار النجار، ونادر الشراري وعبدالله الجوعي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعتبر صفقة انتقال المهاجم عبدالله الحمدان من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى الهلال من أبرز صفقات الميركاتو الشتوي، بعدما نجح الزعيم في شراء الفترة المتبقية في عقده.







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