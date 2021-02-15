هاتريك أوباميانج يضع آرسنال على الطريق الصحيح

المواطن - محمد سمعه

يدين الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، بالفضل للنجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في لقاء ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبفضل هاتريك أوباميانج فإن الجانرز عاد لطريق الانتصارات بالدوري الإنجليزي، بعد التعثر أمام فريقي وولفرهامبتون وأستون فيلا في الجولتين الـ22 والـ23 على الترتيب.

وأصبح الجانرز يملك حاليًا 34 نقطة بالمركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي حيث يفصل بينه وبين المركز الخامس خمس نقاط فقط.

موعد قمة آرسنال ومانشستر سيتي

يذكر أن فريق آرسنال سوف يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي مساء يوم الأحد المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

أرقام آرسنال بعد مرور 24 جولة

وبعد مرور 24 جولة نجح النادي اللندني في تحقيق الفوز في 10 مباريات وخسر مثلها وحقق التعادل في 4 مباريات تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وكان أوباميانج تُوج بلقب رجل مباراة الجانرز وليدز يونايتد بعد أن سجل ثلاثية في الدقائق الـ13 والـ41 والـ47 من عمر المباراة.

وتُختتم مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين حيث يلعب ويست هام يونايتد مع فريق شيفيلد يونايتد، بينما يلعب تشيلسي مع فريق نيوكاسل يونايتد.

بينما تُقام مباراتان بعد غد الأربعاء، حيث يواجه بيرنلي فريق فولهام بالجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين، بينما يلعب إيفرتون مع مانشستر سيتي في الجولة السادسة عشرة والمؤجلة بين الفريقين حيث تُقام المباراة على ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون.

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