هاري وميجان ماركل ينتهكان التقاليد الملكية البريطانية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن ميجان ماركل والأمير هارى، دوقة ودوق ساسكس، عقد بالفعل اجتماعًا تمهيديًا سريًا مع حاكم كاليفورنيا الديمقراطى، جافين نيوسوم، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ميجان وهاري يتجاوزان المسموح

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذا الاجتماع يعد انتهاكًا لشروط صفقة ميجست حول الخوض في السياسة، وشارك دوق ودوقة ساسكس، اللذان يعيشان الآن في كاليفورنيا، في اجتماع افتراضي لمدة ساعة مع الحاكم الديمقراطي في 19 أكتوبر الماضي.

وجاء الاجتماع بين ميجان ماركل والأمير هارى، وجافين نيوسوم بعد اتهام أفراد العائلة المالكة البريطانية السابقين بتجاوز الخط في سبتمبر حيث طلبا من الناخبين الأمريكيين رفض خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والسلبية عبر الإنترنت، فيما تهدد أنباء الاجتماع السري المزعوم بزيادة التوترات بين عائلة ساسكس وقصر باكنغهام بعد أن أثار الزوجان خلافًا في سبتمبر بشأن تعليقاتهما المشحونة سياسيًا.

مخالفة التقاليد الملكية

وشجعت ميغان، التي ولدت في كاليفورنيا، المشاهدين في الفيديو الذي أطلقته على مواقع التواصل الاجتماعي هي وزوجها هاري على رفض خطاب الكراهية في الولايات المتحدة، وحثت على التصويت بالانتخابات، قائلة إنها الانتخابات “الأكثر أهمية”، وقالت حينها: “أمامنا ستة أسابيع من الانتخابات، واليوم هو يوم تسجيل الناخبين”، كل أربع سنوات، يُقال لنا الشيء نفسه، “هذه أهم انتخابات في حياتنا”.

يُنظر إلى الرسالة على نطاق واسع على أنها هجوم على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ودعم للرئيس الحالي جو بايدن، مما يخالف التقاليد القديمة لأفراد العائلة المالكة للبقاء محايدين سياسيًا.







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