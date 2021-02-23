هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد

المواطن - متابعة

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ضرب صاروخان على الأقل المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، دون أن يوقعا أي ضحايا، وفق ما قال الجيش العراقي في بيان.

وأوضح مسؤولا أمن أن الهدف كان السفارة الأمريكية.

وأضاف المسؤولان العراقيان أن ثلاثة صواريخ ضربت المنطقة الخضراء، وقع أحدها في محيط مجمع السفارة الأمريكية مترامي الأطراف.

التحقيق مستمر:

وجاء في بيان الجيش أنه لم يقع أي ضحايا، كما أن التحقيق ما زال مستمرًّا، فيما وقع ضرر مادي بسيط، كما تضررت مركبة.

وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية، فضلًا عن مقر الحكومة العراقية.

الهجوم الثالث في أسبوع:

ويعد هذا ثالث هجوم على الوجود الأمريكي في العراق خلال أسبوع؛ فقد قتل متعاقد للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، كما أصيب مدنيون في هجوم صاروخي أمام مطار أربيل الدولي الثلاثاء الماضي.

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