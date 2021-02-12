هجوم غاضب على عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

هاجم بعض من جمهور النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة وذلك بسبب أدائه المخيب لـ الآمال ضد نادي الاتحاد.

وطالب بعض من جمهور الراقي، المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بجعل السومة جالسًا على مقاعد البدلاء حتى يستعيد مستواه.

عمر السومة عبء على الأهلي !

وحول هذا الأمر، قال الناقد الرياضي حسن عبدالقادر في برنامج “الديوانية” : “السومة عبء على الهجوم وإحساسه معدوم، والمدرب فلادان شخص خوّاف”.

بينما قال الناقد الرياضي ماجد التويجري لـ برنامج “كووورة”: “عمر السومة تشعر وكأنه يلعب للمرة الأولى أمام الاتحاد كان غائبًا ولم يكن له أي تأثير إيجابي على الأهلي”.

الأهلي والاتحاد أحباء بالتعادل

وكانت انتهت مباراة الأهلي والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول شهد ضغطًا هجوميًا من قبل لاعبي الراقي، لينجحوا في إحراز الهدف الأول عبر البديل عبدالرحمن غريب بالدقيقة الـ24، بعد أن نزل لأرضية الملعب بدلًا للاعب ميتريتا.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الراقي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الأهلي مما أعطى الفرصة لفريق الاتحاد للبحث عن إحراز هدف التعادل، حيث كثف كل من فهد المولد واللاعب الصربي بريجوفيتش الفرص الهجومية لتسجيل هدف التعادل.

وعند حلول الدقيقة الـ86، تمكن المدافع المصري المتألق أحمد حجازي من إحراز هدف التعادل للاتحاد من تصويبة مخادعة وسط وجود أقدام العديد من لاعبي الراقي.

ولم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 29 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب.







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