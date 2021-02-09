هدف والحبيب الطبية يحتفيان بتوظيف 86 مستفيداً من تمهير

المواطن - الرياض

احتفى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتخريج وتوظيف الدفعة الأولى وعددهم 86 شاباً وشابة من مستفيدي برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) المدعوم من الصندوق، كما أعلن مسؤولو المجموعة خلال الحفل الذي أقيم الخميس الماضي بالرياض، عن حرصهم على توظيف الملتحقين بالبرنامج والبالغ إجمالي عددهم 398 شاباً وشابة، بعد نهاية فترة تدريبهم على رأس العمل.

وستعمل المجموعة على توظيف الخريجين في عدد من التخصصات الصحية والإدارية بمستشفيات المجموعة، ومنها طب الطوارئ والعيادات الخارجية وخدمات وعلاقات المرضى ومكاتب الأعمال، وتنوعت مؤهلاتهم العلمية بين حملة الدبلوم بنسبة 12‎% والبكالوريوس 88‎%، فيما بلغ عدد الإناث منهم 287 مستفيدة وبلغ عدد الذكور 111 مستفيداً.

وقدم المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل، في كلمته خلال الحفل، التهنئة للخريجين والخريجات، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة، والاستمرار في خدمة الوطن، كما ثمّن إعلان مجموعة الحبيب الطبية عن توظيفها لجميع مستفيدي البرنامج، مشيدًا بجهود المجموعة في دعم عجلة التوطين والمساهمة في رفع نسب التوطين في القطاع الصحي.

برنامج تمهير

وأكد أبا الخيل، أن نجاح برنامج “تمهير” في تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، سيقود الصندوق إلى مزيد من الشراكات مع منشآت القطاع الخاص المتميزة لدعم التوطين المنتج والمستدام.

وأضاف أبا الخيل، بأن الصندوق يعمل وفق استراتيجية تركز على التكامل والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير برامج الصندوق وتنميتها، مشيرًا إلى أن برنامج “تمهير” هو أحد البرامج المميزة في “هدف” بالإضافة للبرامج الأخرى المبنية على تطوير وتأهيل الشباب والشابات ودعم إنتاجيتهم واستقرارهم في سوق العمل.

وجدد المدير التنفيذي للأعمال، دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص، للاستفادة من برامج دعم التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف التي يقدمها “هدف”، لرفع تنافسية القوى الوطنية وزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عبدالكريم الرشيد، خلال كلمته في الحفل، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والمساهمة في توطينها.

تأهيل الكوادر الوطنية

وأشاد الرشيد بصندوق تنمية الموارد البشرية وببرنامج تمهير ومساهمته في تأهيل ودعم توطين الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المجموعة تحرص على رفع أعداد المستفيدين والمستفيدات من “تمهير” وإضافة برامج تدريبية في التخصصات العلمية أو الإدارية، لتشمل المصطلحات الطبية وأخلاقيات المهنة واللغة الإنجليزية، وذلك من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى المتدربين وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، والتواجد جنباً إلى جنب مع زملائهم من منسوبي المجموعة.

يشار إلى أن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، يعمل على تحفيز أداء منشآت القطاع الخاص، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

ويمكن للمنشآت للاستفادة من البرنامج وعرض الفرص التدريبية لديها من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: http://taqat.sa/، حيث يقدم البرنامج مكافأة مالية قدرها 2000 ريال للمتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، و 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يتحمل الصندوق التأمين ضد المخاطر للمتدربين، ويحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.







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