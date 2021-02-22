هدف: 16 ألف دورة تدريبية عن بعد في برنامج دروب-إن

المواطن - الرياض

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب عن فتح باب التسجيل في برنامج (دروب-إن) والذي يشمل أكثر من 16000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني (عن بعد) لمدة (6) أشهر، وفق التفاصيل الموضحة أدناه.

ويقدم البرنامج تدريباً إلكترونياً يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين عن العمل وتوفير فرص للتدريب الإلكتروني في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة في جميع مناطق المملكة للباحثين عن العمل والتي تتوافق مع رؤية 2030، وذلك من خلال منحهم رخص تدريبية لمدة 6 أشهر للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة من منصة In Learning الإلكترونية.

ويستهدف البرنامج الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص والتدريب إلكتروني أونلاين لجميع محتويات البرنامج، ولا يتطلب الحضور ويجب على المتدرب إتمام ما لا يقل عن عشر ساعات تدريبية خلال الشهر الأول من بدء التدريب، وإنهاء ثلاثين ساعة تدريبية على الأقل خلال مدة الاشتراك 6 أشهر.

شروط الانضمام للبرنامج

يمكن الالتحاق بالبرنامج وفق ضوابط التالية:أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على شهادة دبلوما فأعلى وألا يكون المتقدم/ـة مقيداً كمتدرب في برنامج اللغة الإنجليزية أو برنامج دروب-Nano خلال فترة التسجيل.

المقاعد محدودة، ويتم الترشيح آلياً من خلال النظام بناء على توفر المقاعد.

مزايا برنامج دروب-إن:

تدريب غير محدود لمدة (6) أشهر.

تكاليف التدريب مدفوعة بالكامل من هدف.

التدريب مقدم من أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

التقدم في البرنامج التدريبي وفق سرعة المتدرب وأدائه الشخصي خلال مدة التدريب.

شهادة اجتياز مقدمة من LinkedIn Learning، وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://doroob.sa/ar/doroob-in

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