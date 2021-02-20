هدية لـ الريال وبرشلونة بعد سقوط أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، اليوم السبت، بخسارة أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي ليفانتي أسفر عن الهدف الأول للاعب خوسي موراليس الذي أحرزه لليفانتي بالدقيقة الثلاثين، مستغلًّا سوء التمركز الدفاعي للاعبي أتلتيكو مدريد.

وواصل لاعبو الأتلتيكو ضغطهم بكل قوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون جدوى.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، بتقدم ليفانتي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي ليفانتي الذي قاتل بقوة من الناحية الدفاعية، ومنع الكثير من الفرص الخطيرة من لاعبي أتلتيكو مدريد.

ولم ينجح فريق أتلتيكو مدريد في إحراز أي أهداف، بل جاءت المباغتة من فريق ليفانتي، الذي أحرز الهدف الثاني بالدقيقة التسعين عبر اللاعب خورخي دي فروتوس بالدقيقة التسعين.

وبعد نهاية اللقاء، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد ليفانتي 31 نقطة في المرتبة الثامنة.

وجاءت نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، لتقدم هدية لكل من برشلونة وريال مدريد من أجل تقليص الفارق والاقتراب من الأتلتيكو.

فرصة كبيرة للريال وبرشلونة:

وسيواجه الريال اليوم السبت، فريق بلد الوليد، بينما سيلعب برشلونة غدًا مع فريق قاديش ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنه بعد لقاء أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، سيواجه الأتلتيكو فريق تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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