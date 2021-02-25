هذا ما يحدث في جسمك عند النوم على الجانب الأيسر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تؤثر طريقة نومك على صحتك أكثر بكثير مما تعتقد، ويمنح النوم أجسامنا فرصة لإزالة السموم والتعافي، ويمكن تحسين هذه العملية أو جعلها أسوأ من خلال وضعية النوم، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

كيف تؤثر وضعية النوم على صحتك ؟

جودة النوم ووضعيته له تأثير كبير على الصحة البدنية والقلب والعقل، وكقاعدة عامة، يعد النوم على بطنك من أسوأ الأوضاع إذا كنت تحاول الحصول على نوم جيد ليلًا، حتى أن هذه الوضعية مرتبطة بمتلازمة SIDS أي متلازمة موت الرضع المفاجئ.

والنوم على ظهرك أفضل، لكنه قد يشكل خطرًا على صحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس أو آلام الظهر، وهذا يترك خيارًا واحدًا، وهو النوم على أحد الجانبين.

وقد نشرت مجلة علم الأعصاب Journal of Neuroscience دراسة وجدت أن النوم على الجانب يسمح لعقلك بإزالة السموم بسهولة أكبر، وهذا يقلل من تراكم ميُسمى بـ أميلويد بيتا المرتبط بمرض الزهايمر في الدماغ.

وينصح العديد من الأطباء النساء الحوامل بالنوم على جانبهن الأيسر، لأن هذا الوضع يحسن تدفق الدم إلى القلب والجنين والرحم والكليتين ويخفف الضغط عن الكبد.

والمرضى الذين يعانون من داء الارتداد المعدي المريئي يفضل أن يناموا أيضًا على جانبهم الأيسر للمساعدة في تقليل أعراضهم، كما أن هذا الجانب مفيد لتصفية الغدد الليمفاوية من السموم.

فوائد النوم على الجانب الأيسر

ومن ضمن فوائد النوم على الجانب الأيسر ما يلي:

1- تحسين عملية الهضم، حيث إنه عند الاستلقاء يتم السماح بمرور الطعام إلى الأمعاء الغليظة بسهولة أكبر، كما أنه يمنع المعدة من الاستلقاء على البنكرياس.

2- تخفيف ألم الظهر، يخفف النوم على الجانب الأيسر من الضغط على العمود الفقري، ويحسن الدورة الدموية، وهو ما له تأثير متتالٍ يقلل من التهاب العضلات.

3- دعم نظام الجهاز الليمفاوي، وهو يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك السوائل في جميع أنحاء الجسم، وكذلك في الوظائف المناعية، كما أن له دورًا في تطهير الجسم من السموم ، والنوم على الجانب الأيسر يساعد الجهاز الليمفاوي على تصفية السموم.

4- تخفيف حرقة المعدة، عند النوم على الجانب الأيسر، يتم الحفاظ على تقاطع المعدة والمريء أعلى من مستوى حمض المعدة.

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