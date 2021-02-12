هذه أهداف منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ

المواطن - الرياض

قال الدفاع المدني: إن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ هي وسيلة من وسائل الإنذار المبكر يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة باستخدام شبكات الاتصالات، مصحوبة بنغمة مميزة واهتزازات لتحذير السكان واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة.

الهدف من المنصة:

وأوضح المدني أن الهدف من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، تحديد المنطقة المستهدفة بالتحذير بدقة عالية، وحماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.

وأيضًا، تعزيز فعالية وسائل الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وكذلك موثوقية وسرعة إيصال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة.

وتعتزم مديرية الدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

اختبارات منصة الدفاع الوطني للإنذار المبكر:

وسيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتبارًا من يوم الاثنين 3/ 7/ 1442هـ الموافق 15/ 2/ 2021م حتى يوم الاثنين 10/ 7/ 1442هـ الموافق 22/ 2/ 2021م في تمام الساعة السادسة مساءً.







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