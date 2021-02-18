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هزيمة الشباب تحفظ للهلال رقمه القياسي
يُمكنه تجاوز نقاط النصر

هزيمة الشباب تحفظ للهلال رقمه القياسي

2021/02/18
الساعة 3:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هزيمة الشباب تحفظ للهلال رقمه القياسي فريق الشباب - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الشباب يفشل في تجاوز نقاط الهلال
1.1 الليوث في دوري محمد بن سلمان

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فرصة كسر عدد النقاط القياسي المسجل باسم الهلال حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بـ72 نقطة.

الشباب يفشل في تجاوز نقاط الهلال

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الفتح، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسقط في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في صدارة الترتيب.

الشباب
الليوث – المصدر spl

وأصبح أكبر عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو 71 نقطة، وذلك في حالة فوزه بجميع المباريات المتبقية الموسم الرياضي الحالي، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم النصر برصيد 71 نقطة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم رياضي واحد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، عندما توج بنسخة 2018/ 2019 بـ71 نقطة، قبل أن يكسر الهلال اللقب الموسم الماضي بـ72 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال يحتفلون باللقب

الليوث في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 35 نقطة.


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