هلال رجب يزين سماء السعودية ومصر ومعظم الدول العربية

المواطن - الرياض

يوافق اليوم السبت أول أيام شهر رجب في السعودية، حيث قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن هلال القمر يُرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس مساء اليوم السبت 01 رجب 1442 الموافق 13 فبراير 2021 (حسب تقويم أم القرى) والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

وأضاف أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر ومنزلة الاقتران

وأضاف أبوزاهرة أن القمر وصل منزلة الاقتران مساء الخميس 11 يناير عند الساعة 10:05 مساءً بتوقيت المملكة (07:05 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وتابع أبوزاهرة “يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس”.

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.

فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

داء الإفتاء المصرية

من جهتها أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الجمعة المتمم لشهر جمادى الآخرة، واليوم السبت هو أول أيام شهر رجب .

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجرياً بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخر لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا، الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلادياً بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقالت الدار في بيان لها: “تحققت الدار شرعاً من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وعدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب، وبذلك يكون الجمعة نهاية شهر جمادى الآخرة والسبت أول أيام شهر رجب”.







شارك الخبر