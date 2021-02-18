هل إيبولا سيعيق جهود كورونا في إفريقيا ؟

المواطن - محمد داوود- جدة

عادت فاشية إيبولا في الظهور مجددًا في إفريقيا وتحديدًا في غينيا والكونغو الديموقراطية، ويظل السؤال: هل عودة إيبولا في إفريقيا سيعيق الجهود المبذولة لمواجهة كورونا في النطاق الإفريقي؟

إيبولا والاستجابة الشاملة

يقول رئيس وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالناصر أبو بكر لـ”المواطن” ردًا على السؤال: لا تزال فاشية إيبولا الجديدة محدودة النطاق في غينيا والكونغو الديموقراطية، وتعمل المنظمة بالفعل مع البلدان المتضررة لإجراء مزيد من التقصيات وتطبيق تدخلات استجابة شاملة لكي تحتوي الفاشية مبكرًا.

احتواء الفاشية بسرعة

وخلص إلى القول: “إنه بالنظر إلى أن اللقاح بات متاحًا وكذلك العلاجات والمواد التشخيصية لإيبولا فنحن على ثقة بأن هذه الفاشية يمكن احتواؤها بسرعة من خلال الجهود الجماعية، وسيكون أثرها طفيف للغاية على جهود الاستجابة لكوفيد-19”.

وفيات وإصابات غينيا

وكانت غينيا قد أعلنت عن تفشي جديد للإيبولا بعدما أثبتت الفحوص وجود إصابات بالفيروس بعد وفاة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بالإعياء في جنوب شرق البلاد، في أول عودة للمرض هناك منذ أسوأ تفش في العالم في الفترة بين عامي 2013 و2016.

وأصيب المرضى السبعة بالإسهال والقيء والنزيف بعد حضورهم مراسم دفن في منطقة جويكي، وأعلنت وزارة الصحة عزل من لا يزالون على قيد الحياة في مراكز العلاج.

نتائج العينات ايجابية

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية تفشيًا جديدًا لوباء إيبولا في شمال غرب البلاد، إذ تزامنت عودة إيبولا مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، وأوضح وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو عن وفاة أربعة أشخاص بمرض وباء إيبولا الفتاك، وسُجلت الوفيات الأربع في حيّ في مبانداكا، مركز مقاطعة إكواتور على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال العاصمة كينشاسا، ويربط بين المدينتين نهر الكونغو ويستغرق الإبحار بينهما أسبوعًا.

وأضاف الوزير أن “المعهد الوطني لأبحاث الطب الحيوي أكد أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا.

وتابع “سنرسل إليهم بسرعة كبيرة اللقاح والأدوية أيضًا”، مشيرًا إلى أنه يعتزم التوجه إلى المكان نهاية الأسبوع.

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