هل تراجعت حالات كورونا عالميًا بعد تسجيل اللقاحات؟

المواطن- محمد داوود- جدة
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تجاوزت إصابات كورونا 111 مليون حالة في جميع دول العالم ومازالت مستمرة ، فيما تواصل الجهات الصحية جهودها في إعطاء التطعيمات الوقائية لأفراد المجتمعات ، ويظل السؤال: هل أسهمت التطعيمات بعد التوصل إلى عدة لقاحات في تراجع الإصابات في العالم.
5 اعتبارات مهمة
تقول استشارية مكافحة العدوى الدكتورة عبير المحمود لـ”المواطن“: ما زال الحديث مبكرًا في التأكيد على تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم لعدة اعتبارات منها :
- حداثة التطعيمات إذ ما زالت كثير من الدول في العالم لم تحصل إلى الآن حصتها من اللقاحات ، وبالتالي استمرار تسجيل الإصابات في تلك الدول.
- تراخي كثير من أفراد المجتمعات العالمية في تطبيق الاشتراطات الصحية وبالتالي استمرار تسجيل الحالات.
- استمرار نشاط الفيروس وعدم تراجعه بالشكل المطلوب من خلال تحوره وهو ما أدى إلى انتشار سلالات جديدة أقوى.
- تميز اللقاحات بالجرعتين ، وهو ما يعطي فاصل وقت طويل لتراجع حدة الإصابات.
- ضعف التوعية الصحية في كثير من الدول الفقيرة ، مما ترتب عليه استمرار نشاط الفيروس.
دور الوعي المجتمع للحد من كورونا
وشددت الدكتورة عبير ، على ضرورة وعي المجتمع السعودي في مواجهة كورونا من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية ، فالوعي المجتمعي له دور كبير في تراجع نشاط الفيروس واختفائه نهائيًا، لأن ميزة الفيروسات استغلال أي ثغرات تتمكن من خلالها غزو البشر ، ويكفي أن فيروس كورونا من أشرس الفيروسات التي شهدتها الساحة الطبية وسجلتها التاريخ.
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