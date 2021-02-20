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هل تراجعت حالات كورونا عالميًا بعد تسجيل اللقاحات؟
الحالات المؤكدة 111 مليوناً حتى الآن

هل تراجعت حالات كورونا عالميًا بعد تسجيل اللقاحات؟

2021/02/20
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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هل تراجعت حالات كورونا عالميًا بعد تسجيل اللقاحات؟
المواطن- محمد داوود- جدة
العناوين الفرعية
1 5 اعتبارات مهمة
2 دور الوعي المجتمع للحد من كورونا

تجاوزت إصابات كورونا 111 مليون حالة في جميع دول العالم ومازالت مستمرة ، فيما تواصل الجهات الصحية جهودها في إعطاء التطعيمات الوقائية لأفراد المجتمعات ، ويظل السؤال: هل أسهمت التطعيمات بعد التوصل إلى عدة لقاحات في تراجع الإصابات في العالم.

5 اعتبارات مهمة

تقول استشارية مكافحة العدوى الدكتورة عبير المحمود لـ”المواطن“: ما زال الحديث مبكرًا في التأكيد على تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم لعدة اعتبارات منها :

  • حداثة التطعيمات إذ ما زالت كثير من الدول في العالم لم تحصل إلى الآن حصتها من اللقاحات ، وبالتالي استمرار تسجيل الإصابات في تلك الدول.
  • تراخي كثير من أفراد المجتمعات العالمية في تطبيق الاشتراطات الصحية وبالتالي استمرار تسجيل الحالات.
  • استمرار نشاط الفيروس وعدم تراجعه بالشكل المطلوب من خلال تحوره وهو ما أدى إلى انتشار سلالات جديدة أقوى.
  • تميز اللقاحات بالجرعتين ، وهو ما يعطي فاصل وقت طويل لتراجع حدة الإصابات.
  •  ضعف التوعية الصحية في كثير من الدول الفقيرة ، مما ترتب عليه استمرار نشاط الفيروس.

دور الوعي المجتمع للحد من كورونا

وشددت الدكتورة عبير ، على ضرورة وعي المجتمع السعودي في مواجهة كورونا من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية ، فالوعي المجتمعي له دور كبير في تراجع نشاط الفيروس واختفائه نهائيًا، لأن ميزة الفيروسات استغلال أي ثغرات تتمكن من خلالها غزو البشر ، ويكفي أن فيروس كورونا من أشرس الفيروسات التي شهدتها الساحة الطبية وسجلتها التاريخ.


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