هل تراجعت حالات كورونا عالميًا بعد تسجيل اللقاحات؟

المواطن- محمد داوود- جدة

تجاوزت إصابات كورونا 111 مليون حالة في جميع دول العالم ومازالت مستمرة ، فيما تواصل الجهات الصحية جهودها في إعطاء التطعيمات الوقائية لأفراد المجتمعات ، ويظل السؤال: هل أسهمت التطعيمات بعد التوصل إلى عدة لقاحات في تراجع الإصابات في العالم.

5 اعتبارات مهمة

تقول استشارية مكافحة العدوى الدكتورة عبير المحمود لـ”المواطن“: ما زال الحديث مبكرًا في التأكيد على تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم لعدة اعتبارات منها :

حداثة التطعيمات إذ ما زالت كثير من الدول في العالم لم تحصل إلى الآن حصتها من اللقاحات ، وبالتالي استمرار تسجيل الإصابات في تلك الدول.

تراخي كثير من أفراد المجتمعات العالمية في تطبيق الاشتراطات الصحية وبالتالي استمرار تسجيل الحالات.

استمرار نشاط الفيروس وعدم تراجعه بالشكل المطلوب من خلال تحوره وهو ما أدى إلى انتشار سلالات جديدة أقوى.

تميز اللقاحات بالجرعتين ، وهو ما يعطي فاصل وقت طويل لتراجع حدة الإصابات.

ضعف التوعية الصحية في كثير من الدول الفقيرة ، مما ترتب عليه استمرار نشاط الفيروس.

دور الوعي المجتمع للحد من كورونا

وشددت الدكتورة عبير ، على ضرورة وعي المجتمع السعودي في مواجهة كورونا من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية ، فالوعي المجتمعي له دور كبير في تراجع نشاط الفيروس واختفائه نهائيًا، لأن ميزة الفيروسات استغلال أي ثغرات تتمكن من خلالها غزو البشر ، ويكفي أن فيروس كورونا من أشرس الفيروسات التي شهدتها الساحة الطبية وسجلتها التاريخ.

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