هل يتأثر النصر والشباب بإيقاف عبدالغني والبلطان؟

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة النصر والشباب الماضية، والتي انتهت بفوز الليوث برباعية دون رد.

إيقاف عبدالغني وحرمان البلطان من الملاعب:

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن العقوبات الموقعة وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف، لحين إكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر والشباب يتأثران:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أن النصر والشباب سيتأثران بإيقاف حسين عبدالغني وخالد البلطان، خاصة أن الليوث يسير بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وشددوا على أن الهلال سيستفيد من تعثره.

وعلق خالد السعود على عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق قائلًا: “لا أعتقد أن الحكم الرابع في مباراة النصر والشباب أنه كتب في التقرير ما حدث.. كنت أتمنى من الشباب ألا يفكروا خارج الملعب وهم في الصدارة”.

وتابع خالد السعود تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “ما حدث سابقًا في الشباب في الخروج عن النص كان مع منافسه الأهلي.. لكن الآن سيكون المستفيد الهلال”.

وفي السياق ذاته، قال حمد المنتشري: “حسين عبدالغني وخالد البلطان أعتقد أن غيابهم سيؤثر على فرقهم”، وقال طارق النوفل: “إيقاف خالد البلطان وحسين عبدالغني لن يحدث إلا إذا كانت هناك مخالفة.. أتمنى الهدوء من الجميع في الشباب”.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر