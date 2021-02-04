هل يدعم النادي الأهلي دفاعه بصفقة عراقية ؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النادي الأهلي يستهدف ضم سعد ناطق

وتقدم النادي الأهلي لإدارة الشرطة العراقي بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات مدافعه سعد ناطق في الميركاتو الشتوي الحالي، لمدة موسمين مقابل مليون دولار.

وسيصل راتب المدافع العراقي سعد ناطق مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى 500 ألف دولار في الموسم الواحد، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، وذلك وفقًا لـ”عكاظ”.

وفي السياق ذاته، علق الصحافي الرياضي فهد الصيعري على أنباء مفاوضات الأهلي مع المدافع العراقي قائلًا: “وكيل أعمال سعد ناطق بالسعودية حتى الآن لم تقدم إدارة الاهلي عرضًا رسميًا للاعب سعد أو لإدارة ناديه”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللاعب دخل الفترة الحرة ويستطيع الأهلي التوقيع معه دون الرجوع إلى ناديه للموسم القادم، حيث ينتهي عقده في شهر 7 المقبل”.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.







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