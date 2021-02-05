هل يرحل مارتينيز عن نادي النصر ؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز بات قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مارتينيز يقترب من الرحيل عن نادي النصر

وأكدت صحيفة cincy soccer talk، أن نادي سينسيناتي الأمريكي توصل إلى اتفاق مع نادي النصر من أجل التفاوض مع لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لينتقل إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

وأشارت تقارير صحافية محلية إلى أن نادي النصر وافق على رحيل لاعبه الأرجنتيني رسميًا، وجاء تأخير إتمام الصفقة بسبب الانتظار للحصول على ترخيص من أجل تسجيل مارتينيز ويتوقع أن يتم قريبًا.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بين نادي النصر ومارتينيز بسبب المشاكل المادية التي يُعاني منها العالمي، وأكدت تقارير أرجنتينية أن اللاعب سيُغادر صفوف الأصفر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ونجح النصر في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، ويملك مباراة مؤجلة.

كما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنصر من الفوز على الهلال بثلاثية، ليتوج بلقب كأس السوبر السعودي، ويصبح أول فريق يحصد اللقب مرتين على التوالي بعد حسمه لنسخة 2019 عقب تفوقه على التعاون.







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