هل يستمر لوشيسكو مع الهلال؟!

المواطن - مروة نبيل

حسم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، الجدل المثار حول إمكانية رحيل المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: هل رازفان مستمر مع #الهلال مهما حدث؟ فهد بن نافل – رئيس نادي #الهلال: لا تستبق الأحداث.. غير صحيح ما يشاع حول رغبة رازفان بالحصول على الشرط الجزائي.. نحن في "دروب" بعد موسم بدأناه بدون إعداد.#قناة_SBC pic.twitter.com/vJuvFJ20yI — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 7, 2021

فهد بن نافل يحسم الجدل حول رحيل لوشيسكو:

وعلق فهد بن نافل على استمرار لوشيسكو في قيادة الهلال بغض النظر عن النتائج، خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “لا تستبق الظروف في الختام يكونون فرحانين بإذن الله”.

وعن الأنباء التي تردد بشأن طلبه الحصول على الشرط الجزائي والاجتماع معه في الملعب بعد مباراة أبها، قال: “طلب الشروط الجزائية غير موجود لا في بيئة المدربين أو العاملين، أما بشأن الاجتماع فهناك اجتماعات شبه يومية مع المدرب سواء النتيجة إيجابية أو سلبية”.

وتابع فهد بن نافل حديثه عن لوشيسكو قائلًا: “نحن عملنا هو دعمهم وتصحيح الأخطاء إن وجدت ويكون هناك مكاشفة، كلنا مجموعة واحدة هدفنا الانتصار وتحقيق تطلعات الجمهور كلنا نخطئ ونتعلم من أخطاءنا وهذا ما يحدث”.

وواصل رئيس نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “المدرب من أول يوم يعمل وإن شاء الله قادر مع اللاعبين الحاليين على الخروج من الدروب وتحقيق تطلعات الجماهير”.

وبشأن سبب انخفاض المستوى، قال: “في دروب بعد موسم طويل بدأنا بدون إعداد ونعمل جميعًا للخروج منه لا يوجد نقاط معينة أو تبرير معين، الطبيعي في كرة القدم الفوز والخسارة، ولكن إذا حدثت الخسارة نتعلم منها ونخرج منها بإذن الله”.

الهلال هذا الموسم:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، ما عرض الإدارة والمدير الفني واللاعبين لانتقادات، خاصة بعد خسارته لقب كأس السوبر السعودي ضد النصر.

ويحتل الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، سيخوضها، مساء يوم الثلاثاء المقبل.







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