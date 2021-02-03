هل يصل فيروس نيباه دول الخليج ؟ خبير وبائيات يجيب

المواطن - محمد داوود - جدة

مازالت دول العالم تعيش في حالة من الذعر والخوف وعدم الوضوح حول ما يقال وينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن خطورة انتشار فيروس نيباه، وهو ما يقودنا إلى السؤال هل دول الخليج معرضة لخطر انتشار هذا الفيروس؟

ملامسة الخنازير الحية

بعرض السؤال على خبير واستشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي قال لـ”المواطن”: ما نعرفه عن “نيباه” أنه ينتشر محليًا دائمًا وينتقل من إنسان لإنسان في حالة التقارب الشديد، وفي البلدان التي ظهر فيها تفشي لهذا الفيروس في السابق كانت ظروف الإصابة بالفيروس كالتالي:

ترتبط الإصابة بفيروس نيباه ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الزراعية، وخاصة زراعة الفاكهة (التي تجذب خفافيش الفاكهة).

وفي ماليزيا، ارتبط الخطر الأكبر للعدوى البشرية بالأنشطة التي تنطوي على الاتصال الوثيق مع الخنازير والتعامل معها، ويُعتقد أن انتقال العدوى إلى الناس قد حدث من خلال الاتصال المباشر بالإفرازات المعدية أو إفرازات الخنازير، وتعزى العدوى البشرية في الغالب إلى ملامسة الخنازير الحية.

عدوى فيروس نيباه بين البشر

وتابع قائلًا: هناك عدد قليل من المصابين ليس لديهم تاريخ في التعامل مع الخنازير أو التواجد بالقرب منها، ويشتبه في انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان في حالات قليلة، ولم تُنسب أي حالة بشرية للاتصال بالخفافيش.

ولفت إلى أنه في بنغلاديش يتمثل أحد عوامل الخطر الأكثر شيوعًا في شرب عصارة نخيل التمر الملوثة أو منتجها المخمر، أما في الهند فيحدث انتقال العدوى من الخفافيش إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان، و 75٪ من المرضى لديهم تاريخ من التواجد بالمستشفى.

مخاطر النقل محدودة

ومضى الدكتور الخولي قائلًا: ما نعرفه أيضًا من التفشيات السابقة أن مخاطر النقل الدولي عبر المسافرين محدودة، فقد تم الإبلاغ عن انتقال فيروس نيباه من إنسان إلى آخر فقط من خلال اتصالات وثيقة للغاية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية وأسر ومقدمي الرعاية للمرضى المصابين.

وخلص الدكتور الخولي إلى القول: إن الانتشار المرتبط بالسفر غير محتمل لأن الشخص المصاب سيكون مريضًا بشدة وغير قادر على السفر، وعليه فإن خطر وفادة الفيروس من مناطق الإصابة إلى مناطق أبعد كدول الخليج منخفضة.







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