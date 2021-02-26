هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟

المواطن - مروة نبيل

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كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

سان جيرمان يحدد مبلغ بيع مبابي

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، ويرتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن باريس سان جيرمان لن يستغني عن مبابي في الصيف المقبل بأقل من 200 مليون يورو، وذلك إذا فشل النادي الفرنسي في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة.

ولفت البرنامج إلى أنه في حالة طلب باريس سان جيرمان هذا المبلغ الضخم من أجل مهاجمه الفرنسي، فإن ريال مدريد سيحول أنظاره مباشرة في الميركاتو الصيفي تجاه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

المهاجم الفرنسي يرفض التجديد

وأوضح البرنامج أن مبابي ينتظر إيماءة علنية من رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بتحرك المرينغي لضمه في الصيف، بينما النادي الإسباني ينتظر أن يعلن المهاجم الفرنسي أنه لن يجدد عقده مع باريس، لكي يتحرك لحسم الصفقة.

وذكر البرنامج أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، يضغط على المهاجم الفرنسي في مفاوضات تجديد العقد، لأن النادي الفرنسي لديه خطة بديلة بالتحرك صوب ميسي، في حالة رفض اللاعب للتجديد.

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