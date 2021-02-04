هل يواصل النصر تفوقه ضد التعاون بدوري محمد بن سلمان؟

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

النصر ضد التعاون

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج مواجهات النصر ضد التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر.

ولعب الفريقان 21 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تمكن العالمي من تحقيق الفوز 13 مرة بنسبة تصل إلى 62%، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 4 مرات فقط بنسبة 19%، وخيم التعادل على نتيجة 4 مباريات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع العالمي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 16 لقاء.







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