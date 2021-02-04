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هل يواصل النصر تفوقه ضد التعاون بدوري محمد بن سلمان؟
خلال مواجهتهما في الجولة الـ17

هل يواصل النصر تفوقه ضد التعاون بدوري محمد بن سلمان؟

2021/02/04
الساعة 1:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يواصل النصر تفوقه ضد التعاون بدوري محمد بن سلمان؟ مباراة النصر والتعاون - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 النصر ضد التعاون
1.1 الفريقان في دوري محمد بن سلمان

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

النصر ضد التعاون

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج مواجهات النصر ضد التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر.

ولعب الفريقان 21 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تمكن العالمي من تحقيق الفوز 13 مرة بنسبة تصل إلى 62%، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 4 مرات فقط بنسبة 19%، وخيم التعادل على نتيجة 4 مباريات.

دوري محمد بن سلمان
مباراة الفريقين – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع العالمي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 16 لقاء.

نادي النصر السعودي
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

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