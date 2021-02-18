هندسة بيشة تبحث تفعيل الشراكة مع مستشفى الملك عبدالله وبلدية الحازمي

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

بحثت كلية الهندسة بجامعة بيشة الخميس (6 رجب 1442هـ) سبل تعزيز التعاون المشترك مع مستشفى الملك عبدالله ببيشة وبلدية الحازمي، في إطار خطة الكلية لتفعيل الشراكات مع قطاعات المجتمع تسهم بشكل فعال في تحقيق التوجهات الوطنية للتنمية، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي.

جاء ذلك في زيارتين قام بها وفد من الكلية برئاسة وكيل الكلية الدكتور محمد بن معتق آل قريش، التقى فيهما ‏مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمستشفى الملك عبدالله خالد عبدالله العتيبي، ورئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بحضور عدد من المسؤولين.

وضم وفد كلية الهندسة المشرف على وحدة المسؤولية المجتمعية الدكتور صالح بامقاء وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الميكانيكية المهندس عبدالله الغامدي.

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