هواوي تفكر في غزو سوق ألعاب الفيديو بأجهزة جديدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قد تتطلع شركة هواوي إلى الخروج من قطاع الهواتف الذكية من خلال إطلاق أول وحدة تحكم لألعاب الفيديو على الإطلاق، والتي يُزعم أنها ستكون في قالب PS5 وXbox Series X.

هواوي تغزو عالم الألعاب:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، قد تستعد هواوي لإطلاق أول وحدة ألعاب على الإطلاق، والتي من المتوقع أن تكون مشابهة لجهاز PS5 وXbox Series X، ووفقًا لتسريب Weibo الذي أبلغت عنه هواوي سنترال، قد تتطلع الشركة الشهيرة إلى الانغماس في الألعاب- ويمكن أن تبدأ هذه الخطة في عام 2021.

ويُشاع أن شركة التكنولوجيا العملاقة تستعد لإطلاق كمبيوتر محمول خاص بالألعاب هذا العام، تليها وحدة تحكم ألعاب لاحقًا، وسيستغرق تجهيز تلك الوحدات الجديدة بعض الوقت”، وستكون مشابهة وظيفيًّا لوحدات تحكم PlayStation وXbox من Sony وMicrosoft.

حاليًّا، لا تزال هواوي في قائمة الكيانات الأمريكية التي تقيد التجارة بين الشركات الأمريكية والشركة الشهيرة، وهذه القائمة السوداء للتجارة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2020، تعني أن تطبيقات جوجل مثل جيميل ومتجر جوجل بلاي لا يمكن تثبيتها على هواتف هواوي مباشرة.

هواوي والعقوبات الأمريكية:

وقال رن زنجفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي، مؤخرًا: إنه لا يتوقع أن تغير إدارة بايدن الجديدة مسارها بشأن العقوبات التي فرضها البيت الأبيض في عهد ترامب، وأضاف: “أعتقد أنه من غير المرجح أن تزيلنا الولايات المتحدة من قائمة الكيانات، لن أقول: إنه مستحيل، لكنه غير محتمل للغاية، نحن في الأساس لا نعتبره احتمالًا، علينا أن نظل ملتزمين بإنتاج منتجات وحلول جيدة يمكننا إنتاجها لكسب ثقة العملاء، نرحب بالعلماء من جميع أنحاء العالم، ويمكننا دعم العقول العليا، وفي الوقت الحالي، نريد فقط العمل بجدية أكبر ومواصلة البحث عن فرص جديدة نجاة”.







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